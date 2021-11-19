Власти Хабаровского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

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В Хабаровском крае объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для студентов старше 18 лет. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте краевого управления Роспотребнадзора, подписала главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

"Постановление <...> о проведении профилактических прививок <...> дополнить словами: лицам старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций, обучающихся по вечерней и заочной формам обучения", – говорится в документе.

Кроме того, в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет, работников промышленной, строительной, транспортной сфер и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов от 18 лет, а также пожилых людей старше 60 лет, ввели в Курской области. Обязательной вакцинации также подлежат люди с хроническими заболеваниями, в частности бронхиальной астмой и диабетом, волонтеры, а также призывники и лица, работающие вахтовым методом.