В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Калининградской области для лиц старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Елены Бабуры опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Бабура отметила, что заболеваемость коронавирусом среди лиц 60–64 лет увеличилась на 25%. При этом граждане старше 65 лет стали болеть в 3,2 раза чаще.

По информации санитарного врача, среди умерших от коронавируса 95% – люди старше 65 лет.

"Постановляю пункт 1 (постановления "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы", – говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Первый компонент вакцины необходимо поставить до 15 декабря, а второй – до 15 января 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффект от введения QR-кодов в некоторых регионах РФ. По ее словам, в 77 российских регионах, где ввели QR-коды в качестве ограничительных мер, наблюдается хороший эффект в борьбе с распространением коронавируса.

Также Попова оценила эффект от введения в ряде регионов обязательной вакцинации от COVID-19 для людей старше 60 лет и студентов. По ее словам, эти меры также дают положительный эффект.

