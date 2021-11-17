Попова оценила эффект от введения QR-кодов в некоторых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 77 российских регионах, где ввели QR-коды в качестве ограничительных мер, наблюдается хороший эффект в борьбе с распространением коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным, посвященном развитию генетических технологий.
Также Попова оценила эффект от введения в ряде регионов обязательной вакцинации от COVID-19 для людей старше 60 лет и студентов. По ее словам, эти меры также дают положительный эффект.
"В этой возрастной группе очень приличная динамика, там, где такие меры введены по охвату вакцинацией людей старшего поколения", – рассказала Попова.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил нижнюю палату парламента принять решение о пропускной системе с QR-кодом для представителей правительства.
Володин подчеркнул, что кабмин внес в Госдуму законопроект об обязательных QR-кодах для всех категорий граждан. По его словам, властям необходимо в этом вопросе начинать с себя.
QR-код для привитых и при этом заболевших будет действовать полгода после выздоровления
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