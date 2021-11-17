Володин предложил пускать в Госдуму представителей правительства по QR-коду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил нижнюю палату парламента принять решение о пропускной системе с QR-кодом для представителей правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
Данный вопрос на пленарном заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Маленькая просьба: пусть представители правительства приходят только привитыми. А то у нас тут "красная" зона в том углу", – заявил парламентарий.
Володин подчеркнул, что кабмин внес в Госдуму законопроект об обязательных QR-кодах для всех категорий граждан. По его словам, властям необходимо в этом вопросе начинать с себя.
Представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, в свою очередь, отметил, что вакцинирован от коронавируса и имеет QR-код.
"Если бы вы сказали нет, тогда пришлось бы вам из зала выйти, а правительство направило бы другого полномочного представителя. Вот у Александра Юрьевича есть QR-код. Такой же QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу, (представитель президента в Госдуме Минх) Гарри Владимирович, и в вашу", – заявил спикер Госдумы.
Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и ж/д перевозок.
Без QR-кода скоро нельзя будет попасть в самолеты и поезда
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