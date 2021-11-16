В РСТ прокомментировали планы по распространению QR-кодов на иностранные авиакомпании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Распространение требования об обязательных QR-кодах на зарубежные авиакомпании снизит риски распространения коронавируса, однако для этой меры нужны механизмы реализации. Таким мнением в беседе с RT поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Это, конечно, значительно снизит риски (распространения коронавируса. – Прим. ред.)... Практика такая есть в ряде стран, мы знаем. Конечно, здесь и совместимость систем должна быть, и международное право должно быть соблюдено", – сказал он.
По словам Барзыкина, в данном вопросе могут возникнуть некоторые проблемы. Представитель РСТ считает важным сконцентрироваться на том, чтобы применение QR-кодов помогало в сложившейся ситуации, а не возводило новые барьеры.
Ранее замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов заявил, что требования о QR-кодах для покупки авиабилетов и посадки на борт будут распространяться и на зарубежные авиакомпании. По его словам, иностранных перевозчиков поставят перед фактом.
Требования о QR-кодах для пассажиров будут распространяться и на зарубежные авиакомпании
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