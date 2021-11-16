В Минздраве РФ уточнили срок действия QR-кода для вакцинированных, заразившихся COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

QR-коды вакцинированных россиян, позже заразившихся COVID-19, будут действовать меньше года и учитывать только срок болезни. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ.

"QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против COVID-19 или факте перенесенного заболевания <...> с наиболее поздней датой наступления события", – говорится в документе.

На данный момент срок действия кода после прививки составляет год, а для переболевших коронавирусом – полгода с момента выздоровления.

Ранее сообщалось, что эксперты Минздрава и Минцифры обсуждали вопрос о включении фотографий владельца в сертификат о вакцинации от COVID-19. Отмечается, что данное решение ускорит проверку документа и позволит исключить необходимость предъявления паспорта.

