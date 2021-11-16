В сертификаты вакцинации от COVID-19 могут добавить фотографии – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В российских сертификатах вакцинации от коронавируса могут появиться фотографии. Об этом сообщает газета "Известия".
Федеральный чиновник рассказал изданию, что вопрос о включении фотографий владельца в сертификат о вакцинации обсуждался в Минцифры в конце прошлой недели. Кроме того, в разговоре участвовали представители Минздрава.
По мнению авторов инициативы, фотография в сертификате ускорит проверку документа. Такая мера позволит исключить необходимость предъявления паспорта.
"Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей", – подчеркнул источник издания.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт. Она подчеркивала, что приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.
Голикова сравнила сертификат о вакцинации от COVID-19 с паспортом
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