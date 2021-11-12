Профессор Северинов прокомментировал идею создать реестр граждан с антителами к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Доктор биологических наук, профессор Сколтеха Константин Северинов оценил инициативу зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова создать в РФ реестр граждан, которые имеют антитела к COVID-19, но при этом не обращались за медпомощью или болели бессимптомно, сообщает RT.
Северинов уточнил, что наличие данных о том, у кого есть или нет антитела к коронавирусной инфекции, достаточно важно, так как с помощью этих сведений можно оценить реальный уровень иммунитета.
"Для того чтобы это осуществить, нужно иметь согласованную политику по поводу того, какими тестами можно пользоваться, потому что разные тесты на наличие антител дают совершенно разные цифры, поэтому очень сложно сравнивать результаты", – объяснил профессор.
Однако для реализации инициативы необходима очень серьезная финансовая платформа, уверен Северинов. Но в целом как идея – это достаточно верное направление, потому что оно "помогло бы планировать какие-то эпидмероприятия".
С идеей создать дополнительный регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной.
Леонов подчеркнул, что сейчас существует проблема, когда человек при наличии достаточного количества антител не может получить QR-код.
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