Терапевт рассказала, какие факторы могут повлиять на выработку антител после вакцинации

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На выработку антител после вакцинации от коронавируса могут повлиять стресс, экология и плохое питание, рассказала врач функциональной диагностики, терапевт Анна Баранова, передает ТАСС.

Она напомнила, что выработка антител является иммунным процессом. Его эффективность может быть ослаблена и другими факторами, основными из них являются перенесенные или текущие инфекции и хронические заболевания.

"Надо еще учитывать тот фактор, что иммунные процессы очень индивидуальны и формирование иммунного ответа у всех будет протекать неодинаково, поэтому после вакцинации мы наблюдаем разное количество выработанных антител у разных людей", – сказала Баранова.

К снижению иммунитета и ослаблению реакции на вакцину может привести и наличие авитаминоза, добавила врач. Однако это не является противопоказанием к прививке против COVID-19.

"Формирование любого уровня поствакцинального иммунитета будет тренировать организм для эффективного ответа при встрече с инфекцией, то есть сезонный авитаминоз не может являться противопоказанием к вакцинации", – пояснила специалист.

Для успешной вакцинации врач посоветовала пройти небольшое обследование. В частности, сдать простой общий анализ крови. Он позволит определить уровень витамина Д, участвующего в работе иммунной системы.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что необходимо повторно привиться спустя полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни, чтобы организм выработал ударную дозу антител к коронавирусу.

По словам медика, без контакта с патогеном иммунитет быстро расходует антитела, поскольку для их поддержания на прежнем уровне требуется много энергии и белка. При этом клеточный иммунитет сохраняется дольше пяти месяцев и держится на достаточно высоком уровне, однако, отметил Болибок, для обеспечения наиболее надежной защиты от COVID-19 необходима только повторная вакцинация.