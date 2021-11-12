Терапевт рассказала, какие факторы могут повлиять на выработку антител после вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На выработку антител после вакцинации от коронавируса могут повлиять стресс, экология и плохое питание, рассказала врач функциональной диагностики, терапевт Анна Баранова, передает ТАСС.
Она напомнила, что выработка антител является иммунным процессом. Его эффективность может быть ослаблена и другими факторами, основными из них являются перенесенные или текущие инфекции и хронические заболевания.
"Надо еще учитывать тот фактор, что иммунные процессы очень индивидуальны и формирование иммунного ответа у всех будет протекать неодинаково, поэтому после вакцинации мы наблюдаем разное количество выработанных антител у разных людей", – сказала Баранова.
К снижению иммунитета и ослаблению реакции на вакцину может привести и наличие авитаминоза, добавила врач. Однако это не является противопоказанием к прививке против COVID-19.
"Формирование любого уровня поствакцинального иммунитета будет тренировать организм для эффективного ответа при встрече с инфекцией, то есть сезонный авитаминоз не может являться противопоказанием к вакцинации", – пояснила специалист.
Для успешной вакцинации врач посоветовала пройти небольшое обследование. В частности, сдать простой общий анализ крови. Он позволит определить уровень витамина Д, участвующего в работе иммунной системы.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что необходимо повторно привиться спустя полгода после первой вакцинации или перенесенной болезни, чтобы организм выработал ударную дозу антител к коронавирусу.
По словам медика, без контакта с патогеном иммунитет быстро расходует антитела, поскольку для их поддержания на прежнем уровне требуется много энергии и белка. При этом клеточный иммунитет сохраняется дольше пяти месяцев и держится на достаточно высоком уровне, однако, отметил Болибок, для обеспечения наиболее надежной защиты от COVID-19 необходима только повторная вакцинация.
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