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Общество

11:03

Пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к COVID-19 является защитным – Мурашко

власть медицина общество

Фото: depositphotos/Ugreen

На данный момент нельзя достоверно определить, какой уровень антител к коронавирусной инфекции является защитным, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

"Пока точно, с достоверностью 100-процентной, не можем сказать, какой уровень антител 100% гарантирует стерильность, потому что все равно на слизистую попадает инфекция", – цитирует ТАСС министра.

Ранее в Госдуме предложили провести большое исследование по наличию у россиян антител к COVID-19. Некоторые депутаты считают, что без этого трудно определить уровень коллективного иммунитета. Тем более что в стране наблюдается большое количество поддельных сертификатов о вакцинации.

Авторы идеи отметили, что массово проверять всех подряд нет необходимости. Достаточно сделать выборку людей разного возраста из регионов страны. На данный момент, по мнению специалистов, коллективный иммунитет в России находится на уровне 48%. Для победы над инфекцией надо достичь минимум 70%.

Поддельные сертификаты о вакцинации смогут проверить с помощью теста на антитела

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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