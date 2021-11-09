В Госдуме предложили провести тестирование россиян на антитела к COVID-19

В Госдуме предложили провести большое исследование по наличию у россиян антител к коронавирусу. Некоторые депутаты считают, что без этого трудно определить уровень коллективного иммунитета. Тем более, что в стране гуляют много поддельных прививочных сертификатов.

При этом авторы идеи подчеркивают, что массово проверять всех подряд не нужно. Достаточно сделать выборку людей разного возраста из регионов страны. Сейчас, по мнению специалистов, коллективный иммунитет в России находится на уровне 48%. Для победы над инфекцией надо достичь минимум 70%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.