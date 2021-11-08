Сбой на госуслугах в сроках действия сертификатов о вакцинации затронул 300 тыс человек

08 ноября, 22:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ошибки в сертификатах о вакцинации от COVID-19 были допущены у 300 тысяч человек на портале госуслуг РФ, как указано в рассылке от платформы. Об этом сообщает ТАСС.
"Утром 8 ноября некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился – был год, а стало полгода. Ошибки были допущены в сертификатах у 300 тысяч человек", – указали в сообщении.
В совокупности уже выпущено около 50 миллионов сертификатов о вакцинации нового образца.
Ранее некоторые пользователи пожаловались на трудности при входе на госуслуги после сообщений о досрочном прекращении действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появлялось сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена".
В настоящий момент порядок работы системы восстановлен. В Минцифры подтвердили, что изменение сроков действия QR-кодов на портале Госуслуг связано с техработами. Сроки действия документов остаются прежними.
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