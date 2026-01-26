Форма поиска по сайту

26 января, 19:03

Общество
Стилист Панкова: тренд на "самонадутие" возник из-за пика популярности болоньевых вещей

Стилист объяснила тренд на "самонадутие" пиком популярности болоньевых вещей

Фото: depositphotos/ryzhov

Тренд на "самонадутие" стал вирусным в том числе из-за того, что болоньевые вещи сейчас переживают пик популярности. Об этом Москве 24 рассказала стилист Наталья Панкова.

В СМИ ранее распространилась информация о фетише на болоньевые вещи, который включает элементы фиксации на материале, форме и свойствах одежды. При этом все началось с попытки одной девушки продать куртку. Один из покупателей спросил у нее, способна ли вещь "надуться" в воде.

"Феномен "самонадутия", который стал вирусным, представляет собой довольно узкий фетиш. Однако он показателен в более широком контексте того, как тактильные ощущения от одежды влияют на восприятие и поведение", – отметила Панкова.

По словам стилиста, многие люди получают некий эмоциональный отклик при контакте с определенной тканью: мягкой, гладкой, как болонья, или, наоборот, структурированной. Когда человеку нравится материал, то вещь буквально не хочется снимать и она становится любимой. Поэтому тактильные и практические причины также имеют место быть в случае с таким трендом.

Панкова добавила, что болоньевые вещи сейчас в целом в тренде из-за того, что отлично вписываются в стиль 1990-х, который доминирует в моде уже несколько сезонов из-за ностальгии и интереса к темам приключений и утилитарности. Популярна тематика туризма, рыбалки и охоты, что активно обыгрывается в фешн-индустрии через образы и фотосессии.

Также болоньевая ткань может восприниматься как символ надежности и основательности, отметила стилист. Людей все больше интересуют долговечные, практичные и эмоционально ценные вещи, так как они устали от быстрого потребления.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский назвал антистрессовой практикой увлечение зумеров вязанием. Этот тренд стал триггером из социальных сетей, но людей удерживает его субъективная польза, например улучшение сна, снижение тревоги, меньшее погружение в негативные новости.

обществоэксклюзив

