Психолог Самбурский назвал антистрессовой практикой увлечение зумеров вязанием

Увлечение зумеров вязанием является частью антистрессовых практик, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее в СМИ появилась информация, что молодежь стала чаще выбирать занятия, которые считались "бабушкиными". "Тихие хобби" особенно популярны у девушек: они создают одежду своими руками, украшают дома вышивками и дарят маленькие вязаные аксессуары.

Психолог объяснила, что подобные занятия позволяют вернуться из "безумного цифрового мира", где ролики длятся 8 секунд, а человек испытывает 300 разных эмоций за час. Это также позволяет вернуться в состояние "здесь и сейчас". Кроме того, с точки зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это фактор, помогающий вернуть эмоциональное здоровье, что подтверждают различные исследования.

"Бабушкин шик" пришел из соцсетей, поскольку инфлюэнсеры поняли, что необходимо бороться со стрессом. Столичные магазины для рукоделия также отмечают рост продаж наборов для начинающих.

"Для поколения Z такие практики связаны с осознанной модой и экономикой. Они готовы платить за кофе 500 рублей, но при этом ценят устойчивость – чинить, штопать и обновлять вещи, что является не признаком бедности, а осознанным выбором. В отличие от старшего поколения, которое предпочитает покупать новое, молодые продлевают жизнь вещам", – отметил Самбурский.

Кроме того, рукоделие становится видимой частью самопрезентации – "я это сделал сам". Сделанный своими руками шарф или шапка помогает транслировать собственную уникальность.

Эксперт добавил, что вокруг чтения бумажных книг, вышивки или вязания формируют устойчивые сообщества поддержки. В кружках и клубах молодежь ищет живого общения, в котором важны реальные результаты, а не онлайн-достижения.

Тренд на вязание является триггером из социальных сетей, но людей удерживает его субъективная польза, например улучшение сна, снижение тревоги, меньшее погружение в негативные новости.

"Когда ты носишь вещь, сделанную своими руками, относишься к ней во много раз позитивнее, чем к покупке из дорогого магазина. Регулярное вязание снижает стресс, а следом приходит ощущение счастья. Это вариант арт-терапии для психического благополучия. Монотонно-ритмичные движения помогают фокусироваться на спокойствии и разгружают рабочую память", – указал психолог.

Подобные хобби также становятся выходом в комьюнити и дают ощущение причастности, что является ключевым фактором эмоционального благополучия, поскольку людям важна социальная поддержка.

