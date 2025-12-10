МИД Литвы вручил ноту протеста дипломату из Белоруссии

Фото: depositphotos/AleksTaurus

Министерство иностранных дел Литвы выдало временному поверенному в делах Белоруссии ноту протеста, потребовав вернуть литовские грузовики, которые были задержаны на белорусской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД Литвы подчеркнули, что Белоруссия незаконно конфисковала имущество, которое принадлежит компаниям и гражданам Евросоюза. Кроме того, белорусской стороне рекомендовали обеспечить контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

Литовские власти 29 октября объявили о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Премьер-министр страны Инга Ругинене объясняла этот шаг приоритетом безопасности граждан. Она указала, что некие угрозы исходят именно из Минска.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков связал данное решение Литвы с желанием получить выгоду от Евросоюза. Он напомнил, что после заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43,5 миллиарда евро на нужды обороны.

Затем советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что Минск отказался пропустить в страну застрявшие на границе в Белоруссии фуры. Большегрузы якобы не смогли проехать через контрольно-пропускной пункт "Шальчининкай".

Белорусский МИД опроверг эту информацию и заявил, что Вильнюс пытается ввести перевозчиков в заблуждение. Уточнялось, что Минск ничего и никому не запрещал, а граница была закрыта по инициативе литовской стороны.

Спустя время 1,1 тысячи грузовиков переместили на специальные стоянки в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Котловка". При этом белорусский президент Александр Лукашенко допустил конфискацию литовских фур, застрявших в стране.

Однако после обращения Вильнюса он поручил министерству иностранных дел республики организовать переговоры о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

