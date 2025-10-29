29 октября, 20:11Политика
МИД Белоруссии связал решение Литвы закрыть границу желанием заработать
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
Решение Литвы о закрытии границы с Белоруссией истолковано желанием получить выгоду от Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, передает РИА Новости.
"После визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны", – напомнил дипломат.
Он обратил внимание, что Литва закрывает границу на фоне "истеричных" разговоров о формировании "стены дронов", прибегнув к той же тактике эскалации напряженности.
Варанков не исключил, что в результате искусственно созданной кризисной ситуации появятся очередные коррупционные схемы при освоении выделенных ЕС средств.
Вечером 24 октября Литва временно закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") из-за метеозондов.
Спустя время погранкомитет Белоруссии заявил, что Вильнюс принял это решение в одностороннем порядке, не послав официальных уведомлений по линии погранпредставителей или оперативно-дежурной службы. Более того, Литва не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.
29 октября литовские власти приняли решение о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.