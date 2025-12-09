Лукашенко обвинил Литву в нагнетании ситуации с метеозондами

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза страны обвинил Литву в нагнетании и политизации темы метеозондов с контрабандой.

"За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. <...> Даже если бы эти шары туда залетали, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, они говорят: "Это никакой проблемы не представляет", – передает слова Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Он уточнил, что ни Белоруссии, ни Литве война не нужна, как и полякам, латышам и эстонцам.

"Мы навоевались, хватит уже. Потеряли столько людей, еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", – подчеркнул глава республики.

По его мнению, негативного развития событий удастся избежать, потому что Белоруссия сможет договориться с Литвой и Польшей. Для нормальных отношений важен диалог, Минск готов к переговорам, добавил Лукашенко.

В конце октября литовские власти закрыли пункты пропуска "Бенякони" и "Каменный Лог" на границе с Белоруссией. Причиной стали метеозонды, которые использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между странами.

Позже Вильнюс объявил о временном закрытии автомобильной границы, объяснив это приоритетом безопасности граждан. Уже 20 ноября власти Литвы возобновили работу двух КПП.