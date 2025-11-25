Лукашенко указал на невиновность литовских дальнобойщиков в ситуации на границе

Фото: ТАСС/Денис Викторов

Литовские дальнобойщики не виноваты в ситуации с закрытием контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой Совбеза Александром Вольфовичем.

"Я уже говорил об этом: они ни в чем не виноваты. В том числе и их организации автоперевозчиков", – приводит слова Лукашенко БелТа.

По его словам, на белорусско-литовской границе до сих пор остаются 1,8 тысячи литовских фур. В числе водителей как граждане Литвы, так и жители России, Белоруссии и Казахстана.

Глава государства также указал, что Литва не хочет признавать вину.

"Да нам это и не надо: люди видят, кто прав, кто виноват", – заключил Лукашенко.

Прибалтийская страна закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска в конце октября. Работать перестали "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной данного решения стали метеозонды, которые якобы использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара между государствами.

Позже власти Литвы объявили о полном закрытии автомобильной границы на месяц. В результате работа двух пунктов пропуска была возобновлена только 20 ноября.