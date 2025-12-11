Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 15:36

Политика

Мерц рассказал о передаче США предложения по территориальным уступкам Украины

Фото: ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Европа представила президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"(Президент Франции. – Прим. ред.) Эммануэль Макрон, (премьер-министр Великобритании. – Прим. ред.) Кир Стармер и я. Мы обсудили следующие шаги в процессе (урегулирования конфликта на Украине. – Прим. ред.) в ближайшие дни", – сказал Мерц.

По словам канцлера, после беседы у него сложилось впечатление о готовности Трампа учитывать позицию европейцев.

При этом у США сейчас нет кандидата вместо президента Украины Владимира Зеленского, который выступал бы за мир. Таким мнением в беседе с радио КП поделился глава информагентства News Front Константин Кнырик.

"Если мы верим в искренность намерений Трампа заключить мир и если у них есть потенциальный кандидат, который способен победить, то, конечно, это существенно изменит подход к переговорному процессу. По крайней мере, человек, который при поддержке Трампа способен победить на Украине, он не будет сопротивляться его мирным инициативам", – указал эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что украинская сторона передала администрации Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Однако при этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией не раскрывались.

Также появилась информация, что США предложили Киеву создание демилитаризованной зоны как возможного варианта урегулирования вопроса об украинских границах. Предлагаемая зона может пролегать вдоль всей будущей "линии прекращения огня".

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика