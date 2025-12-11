Мерц рассказал о передаче США предложения по территориальным уступкам Украины

Фото: ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Европа представила президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"(Президент Франции. – Прим. ред.) Эммануэль Макрон, (премьер-министр Великобритании. – Прим. ред.) Кир Стармер и я. Мы обсудили следующие шаги в процессе (урегулирования конфликта на Украине. – Прим. ред.) в ближайшие дни", – сказал Мерц.

По словам канцлера, после беседы у него сложилось впечатление о готовности Трампа учитывать позицию европейцев.

При этом у США сейчас нет кандидата вместо президента Украины Владимира Зеленского, который выступал бы за мир. Таким мнением в беседе с радио КП поделился глава информагентства News Front Константин Кнырик.

"Если мы верим в искренность намерений Трампа заключить мир и если у них есть потенциальный кандидат, который способен победить, то, конечно, это существенно изменит подход к переговорному процессу. По крайней мере, человек, который при поддержке Трампа способен победить на Украине, он не будет сопротивляться его мирным инициативам", – указал эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что украинская сторона передала администрации Трампа официальный ответ на последние предложения Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Однако при этом подробности содержания ответа, а также степень его конструктивности или расхождений с американской позицией не раскрывались.

Также появилась информация, что США предложили Киеву создание демилитаризованной зоны как возможного варианта урегулирования вопроса об украинских границах. Предлагаемая зона может пролегать вдоль всей будущей "линии прекращения огня".