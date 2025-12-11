Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два новых сообщения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Первое слово "ершовуз" прозвучало в 12:48 по московскому времени. А в 14:08 можно было услышать сообщение со словом "бермудский".

Ранее, 10 декабря, были зафиксированы сразу 12 новых посланий. В 09:07 по московскому времени прозвучали слова "мюоносвод", "спинобаз", "фригория", "опальный", "сноповый", "дымозюзя", "анусокеб", "централ", "котовоин" и "комплектный".

В 13:08 радиостанция передала слово "крясосыч". Менее чем через 40 минут станция выдала "бесподобный".

Десятое послание со словами "покаянный" и "испитой" прозвучало в 14:34. Сразу через несколько минут в эфире фигурировало 11-е послание со словом "гласоджут". Последняя передача была зарегистрирована в 14:58. Расшифровка включала в себя послание "енотобюст".

