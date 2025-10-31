Лукашенко рассказал, как "послал" США за требование извиниться перед Литвой

Фото: РИА Новости/Александр Миридонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "послал" США за требование извиниться перед Литвой после ситуации с метеозондами, передает агентство БелТА.

Как пояснил белорусский лидер, государство ведет переговоры с американской стороной.

"По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну, и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это", – рассказал глава республики.

По его словам, Белоруссия готова извиниться, только если будет виновата. При этом в сложившейся ситуации Лукашенко не видит ни собственной вины, ни вины граждан государства.

Он также добавил, что спрос за рубежом на белорусские сигареты – это вопрос экономики.

"И потом, давайте откровенно: если нам надо перекинуть сигареты в Польшу – вагон туда отправим. И там примут. <…> Если там в 5 или 10 раз дороже товар, чем у нас, – под землей пророют тоннель и по нему поставят", – заключил президент.

Аэропорт Вильнюса приостанавливал свою работу 22 октября из-за десятков метеорологических зондов. По данным СМИ, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву.

Спустя некоторое время Литва закрыла два находящихся на границе с Белоруссией пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причиной были названы метеозонды. Погранкомитет Белоруссии заявил, что Вильнюс принял это решение в одностороннем порядке. Более того, Литва не сообщала о фактах нарушения госграницы, в том числе в воздухе.

Позже литовские власти объявили о полном закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Такой шаг они объяснили приоритетом безопасности граждан страны.