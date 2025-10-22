22 октября, 11:51Происшествия
Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за десятков метеозондов
Фото: ТАСС/DPA/Daniel Kalker
Международный аэропорт Вильнюса ночью приостанавливал свою работу из-за десятков метеорологических зондов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Аэропорт не работал несколько часов, прием и выпуск самолетов возобновили только утром 22 октября.
По данным Anyksta, одноразовые аэростаты использовали организаторы контрабанды табачных изделий для переправки товара из Белоруссии в Литву. Полиция изъяла часть зондов и семь тысяч пачек сигарет, а одного из подозреваемых задержали.
Ранее, 9 сентября, аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу из-за неопознанного объекта в небе. Тогда в связи с мерами безопасности были приостановлены все рейсы в международный аэропорт.
Кроме того, в начале октября объект приостанавливал прием и вылет самолетов из-за информации о приближении к авиагавани воздушных шаров. Несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Подробная информация о произошедшем не приводилась.