Самолет с президентом Литвы Науседой сел с задержкой из-за активности БПЛА

Фото: x.com/gitanasnauseda

Борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой с задержкой приземлился в Вильнюсе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на авиакомпанию Lithuanian Planespotters.

К задержке привело сообщение службы управления воздушным движением о возможной активности БПЛА. Из-за этого посадку самолетов приостановили по обе стороны взлетно-посадочной полосы.

В итоге борт с Науседой отложил приземление и пробыл в воздухе дополнительные полчаса.

Ранее самолету с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту пришлось приземлиться без системы GPS. Навигация перестала работать во всей зоне аэропорта. По данным журналистов, подобные массовые неполадки наблюдаются в работе спутниковой навигации с февраля 2022 года. В инциденте обвинили Россию.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг причастность РФ к данному сбою. По его словам, информация о вмешательстве Москвы является недостоверной.

