Песков отверг причастность РФ к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг причастность России к сбою навигационных систем при посадке самолета, на борту которого находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Financial Times.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что инцидент в болгарском аэропорту Пловдив "расценивается как вмешательство России", Песков заявил, что данная информация является недостоверной.

Самолету с фон дер Ляйен на борту пришлось приземлиться без системы GPS 31 августа. Навигация перестала работать во всей зоне аэропорта. Сбой подтвердило болгарское управление воздушного движения.

По данным журналистов, подобные массовые неполадки наблюдаются в системе GPS с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов.