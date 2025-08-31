Трамп допустил арест бывших глав ФБР и ЦРУ из-за фабрикации данных о РФ

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не против ареста бывших руководителей ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми из-за их возможной причастности к распространению заведомо ложной информации о вмешательстве РФ в выборы США 2016 года. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью The Daily Caller.

Тем не менее Трамп не до конца уверен, что кто-либо будет задержан в связи с данным расследованием Минюста США.

Говоря о бывшей первой леди и экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, Трамп подчеркнул, что она причастна к фабрикации упомянутых данных, однако он не хотел бы видеть супругу бывшего президента в тюрьме.

Ранее спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм указал в своем докладе, что ФБР не нужно было организовывать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно основано на недоказанных фактах. Служба использовала другие стандарты оценки относительно возможности вмешательства в кампанию 2016 года.

Утверждалось, что бюро воспользовалось сырыми, неизученными и неподтвержденными данными. СМИ также обращали внимание, что оценка американской разведки могла быть политически мотивированной.

В середине августа глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем о фабрикации данных о "вмешательстве" России в выборы в 2016 году. Документы принадлежат работавшим при бывшем президенте Бараке Обаме главам разведывательных ведомств.