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Факт фальсификации о якобы сговоре президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Россией в 2016 году является крупнейшим скандалом в истории Америки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соцсеть Truth Social.

По словам главы Белого дома, авторы скандала должны быть наказаны.

"Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену", – написал он, добавив, что подобное никогда не должно повториться.

Ранее спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм в своем докладе заявил, что ФБР не нужно было проводить расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтвержденных данных. В отношении возможности вмешательства в предвыборную кампанию 2016 года служба применяла иные стандарты оценки.

Доклад Дарэма содержит более чем 300 страниц, в нем утверждается, что бюро использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию, чтобы запустить расследование о связях Трампа с Россией.

СМИ также писали, что оценка американской разведки относительно якобы вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году могла быть политически мотивированной. ЦРУ выявило различные процедурные аномалии.