Fox News: ФБР обнаружило секретные документы о связях Трампа с РФ

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Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель обнаружил десятки засекреченных документов о фабрикации дела о якобы связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Fox News.

Как утверждают журналисты, документы нашли в мусорных мешках в специальной комнате, где сжигают конфиденциальные материалы. Среди них, по данным телеканала, якобы есть доказательства того, что ФБР играло определенную роль в распространении информации о "сговоре" Трампа и Москвы еще до начала скандального расследования по этой теме.

Ранее спецпрокурор американского Минюста Джон Дарэм в своем докладе заявил, что ФБР не нужно было проводить расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтвержденных данных.

Отмечалось, что в отношении возможности вмешательства в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, которая была на выборах 2016 года главной соперницей Трампа, ФБР применяло иные стандарты оценки.

Доклад Дарэма содержит более чем 300 страниц, в нем утверждается, что бюро использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию, чтобы запустить расследование о связях Трампа с Россией.