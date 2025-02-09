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Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила о ликвидации оперативной группы в составе ФБР по расследованию иностранного влияния, говорится в меморандуме, опубликованном офисом генпрокурора.

Решение было принято для высвобождения имеющихся ресурсов, а также для прекращения злоупотреблений полномочиями прокуроров. Так, рассмотрение уголовных обвинений будет ограничено случаями, которые понимаются под традиционным шпионажем.

Журналисты телеканала NBC объяснили, что группа по расследованию иностранного влияния много лет занималась борьбой с влиянием якобы КНР, России и других противников США. Источник из ФБР добавил, что три отряда из примерно 50 агентов ведомства и других представителей вспомогательного персонала уже ищут себе другие занятия.

Ранее российский философ Александр Дугин рассказывал, что президент США Дональд Трамп принесет радикальные перемены в политику Штатов, страна уже не вернется к прошлым ценностям. Изменения затронут не только политику и общество – в перспективе наука, культура и образование тоже трансформируются. Однако, по его мнению, может возникнуть колоссальное сопротивление.

