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Президент США Дональд Трамп уничтожил один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой, провозгласив "золотой век Америки", который негативно воспримут сторонники нетрадиционных ценностей. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, сообщает RT.

Политик указал, что "трансгендерная волна" (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским в России и запрещено) остается для США в прошлом.

Однако Трамп сможет привести Соединенные Штаты к "золотому веку", изменив себя, пишет радио КП со ссылкой на британский журнал Economist.

Журналисты отметили, что для успеха американского лидера созданы все условия: его партия находится под строгим контролем, партия демократов побеждена, а иностранные противники заняты собственными проблемами. Трамп может обеспечить себе желаемую репутацию "миротворца и объединителя", считает СМИ.

При этом журнал приписал президенту США такие недостатки, как склонность жалеть себя, неспособность долго удерживать внимание на чем-либо, слабость к лести и преклонение перед авторитарными лидерами.

Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп сказал, что официальная политики страны будет заключаться в признании только двух гендеров – мужского и женского.

В свою очередь, аналитик Павел Фельдман отметил, что для официального закрепления двух полов будет недостаточно президентского указа. Закон нужно будет провести через конгресс, где Трамп может столкнуться с сопротивлением со стороны демократов и некоторых республиканцев.