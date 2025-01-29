29 января, 05:24Политика
Трамп запретил проведение в США операций по изменению пола у детей
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий операции по изменению пола у граждан, не достигших 19-летнего возраста. Документ опубликован на сайте Белого дома.
"Сегодня по всей стране медработники калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей под радикальным и ложным утверждением, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств", – говорится в указе.
Подчеркивается, что данная тенденция может стать пятном на истории США, в связи с чем ей необходимо положить конец.
Согласно указу, правительство больше не будет финансировать, продвигать и всячески поддерживать "переход" ребенка из одного пола в другой. Кроме того, документ вводит запрет на использование блокаторов, половых гормонов и хирургических операций по изменению пола человека.
Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика США будет заключаться в признании только двух гендеров.
Между тем, по словам экспертов, реализовать идею Трампа касательно гендерной политики будет очень сложно в современном американском обществе. В частности, для официального закрепления двух полов Трампу будет недостаточно президентского указа.
Ему будет необходимо провести законопроект через конгресс, где он, скорее всего, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны демократов и части республиканцев, объяснили специалисты.
Трамп пообещал придерживаться политики признания двух полов