Трамп запретил проведение в США операций по изменению пола у детей

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий операции по изменению пола у граждан, не достигших 19-летнего возраста. Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Сегодня по всей стране медработники калечат и стерилизуют все большее число впечатлительных детей под радикальным и ложным утверждением, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств", – говорится в указе.

Подчеркивается, что данная тенденция может стать пятном на истории США, в связи с чем ей необходимо положить конец.

Согласно указу, правительство больше не будет финансировать, продвигать и всячески поддерживать "переход" ребенка из одного пола в другой. Кроме того, документ вводит запрет на использование блокаторов, половых гормонов и хирургических операций по изменению пола человека.

Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика США будет заключаться в признании только двух гендеров.

Между тем, по словам экспертов, реализовать идею Трампа касательно гендерной политики будет очень сложно в современном американском обществе. В частности, для официального закрепления двух полов Трампу будет недостаточно президентского указа.

Ему будет необходимо провести законопроект через конгресс, где он, скорее всего, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны демократов и части республиканцев, объяснили специалисты.