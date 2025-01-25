Политолог Дугин: радикальные перемены Трампа не допустят возврата к прошлым ценностям

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Новый американский лидер Дональд Трамп принесет радикальные перемены в политику Соединенных Штатов, заявил РИА Новости политолог и социолог Александр Дугин. По его словам, страна уже не вернется к прошлым ценностям.

"Ставки настолько высоки, что в принципе возврата в любом случае не будет. Минимум половина, а то и больше половины населения будет, просто будет защищать эти подходы, эти идеи, тем более, что он подобрал такую молодую команду, которая еще долго будет в политике вокруг", – объяснил он.

Эксперт уверен, что изменения затронут не только политику и общество – в перспективе наука, культура и образование тоже трансформируются. Дугин призвал готовиться к реально быстрым и фундаментальным переменам. Однако, по его мнению, может возникнуть колоссальное сопротивление.

Трамп уничтожил один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой, провозгласив "золотой век Америки", который негативно воспримут сторонники нетрадиционных ценностей, отметил ранее российский сенатор Алексей Пушков.

Журналисты пишут, что для успеха американского лидера созданы все условия: его партия находится под строгим контролем, партия демократов побеждена, а иностранные противники заняты собственными проблемами. Трамп может обеспечить себе желаемую репутацию "миротворца и объединителя", считают СМИ.

