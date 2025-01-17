Пушков заявил, что Трампу предстоит "нешуточная" борьба за Голливуд

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Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит "нешуточная" борьба за Голливуд, который привык к эксцессам и безнаказанности. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

Ранее республиканец назначил актеров Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона и Джона Войта своими спецпосланниками в Голливуде. По словам политика, они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд "больше, лучше и сильнее".

Пушков обратил внимание, что Голливуд является одной из главных площадок формирования ценностей современной Америки, и Трамп это понимает. В связи с этим борьба за него представляется крайне серьезной.

"Ни один из трех представителей Трампа не входит в печально знаменитые списки рэпера Пи Дидди и не участвовал в его увеселениях. Все трое – прочные консерваторы, верящие в наличие только двух полов. А Мэл Гибсон и вовсе был объектом негласной травли за его нонконформистские взгляды", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

В преддверии американских выборов в ноябре предприниматель Илон Маск заявил, что голливудские актеры сталкиваются с давлением, так как их принуждают публично поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис.

Миллиардер уточнил, что артистам поступают звонки от неких влиятельных личностей, которые ненастойчиво предлагают проголосовать за Харрис, уточняя, что это остается их личным выбором. Однако если же актеры не выполняют требования, то им больше не поступают предложения о ролях в фильмах или концертах, добавил Маск.