Трамп назначил актеров Сталлоне, Гибсона и Войта своими посланниками в Голливуде

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Избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона и Джона Войта своими спецпосланниками в Голливуде. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"В качестве моих спецпосланников они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее", – приводит ТАСС фрагмент публикации Трампа.

Республиканец также выразил уверенность в том, что во время его президентства Голливуд вновь ожидает его "золотой век".

Ранее Трамп предложил бывшего главу Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на должность посла Соединенных Штатов в Эстонии. Республиканец напомнил, что Пипко родился и вырос в Эстонии. Кроме того, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других государств.

Кроме того, избранный президент США предложил бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки страны Ричарда Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям. Трамп подчеркнул, что Гренеллу предстоит работа "в самых горячих точках по всему", в том числе в КНДР и Венесуэле.