Трамп выдвинул экс-главу российско-американского фонда Пипко послом в Эстонии

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшего главу Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на должность посла Соединенных Штатов в Эстонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Республиканец напомнил, что Пипко родился и вырос в Эстонии. Кроме того, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других государств.

К примеру, Пипко также представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития. Помимо этого, дипломат вел переговоры по проектам американских компаний в России, Монголии, Африке, Европе и Эстонии.

Ранее Трамп допустил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами из-за смерти экс-президента страны Джимми Картера.

Кроме того, стало известно, что суд в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.