Выбранная Трампом в главные санитарные врачи США в детстве застрелила своего отца

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Доктор Джанетт Нешейват, выбранная избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главного санитарного врача Штатов, в детстве случайно застрелила своего отца, сообщает МК со ссылкой на New York Times.

Все произошло в 1990 году в Уматилле, штат Флорида, когда Нешейват было 13 лет. Она доставала ножницы из коробки, которая стояла на полке над кроватью ее отца, Зиада Нешейвата, однако содержимое емкости упало вниз, включая пистолет.

Из-за падения огнестрельное оружие выстрелило и ранило спавшего отца девочки в голову. Мужчина скончался на следующий день в больнице. В своих воспоминаниях "По ту сторону стетоскопа: чудеса в медицине" она рассказала об этом инциденте, опустив подробности о выстреле.

Именно произошедший несчастный случай, по словам Нешейват, побудил ее стать врачом. Последние 15 лет она работала врачом неотложной помощи в одной из коммерческих нью-йоркских клиник.

"Она стала врачом, чтобы спасать жизни, и именно из-за этой преданности своим соотечественникам-американцам президент Трамп назначил доктора Нешейват нашим следующим главным хирургом. Она и ее семья скучают по своему отцу и надеются, что он гордится ими", – заявил представитель переходной команды избранного президента Брайан Хьюз после того, как будущий главный санитарный врач США не ответила на комментарий.



Ранее Трамп уже предложил назначить экс-директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ. В это же время его экс-советник по внутренней политике Брук Роллинс может стать руководителем Министерства сельского хозяйства государства.

