Мэтт Гетц снял свою кандидатуру с поста генпрокурора США

Фото: mattgaetz.com

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц снял свою кандидатуру с рассмотрения на должность генпрокурора и главы Минюста США. Об этом он сообщил в соцсети X.

Гетц считает, что возможное утверждение его кандидатуры стало бы отвлекающим фактором для подготовки администрации Дональда Трампа, у которой не будет времени на долгие разногласия, а состав Минюста должен быть укомплектован полностью к первому дню работы американского лидера.

"Я провел отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих. Я навсегда останусь горд тем, что президент Трамп выдвинул меня на эту должность, и я уверен, что он спасет Америку", – подчеркнул конгрессмен.

При этом Гетц выразил уверенность в том, что Трамп стал самым успешным президентом в истории.

Трамп объявил о своем решении выдвинуть Гетца на пост генпрокурора и главы Минюста США 13 ноября. Избранный президент выразил надежду, что тот защитит границы страны, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев.

Это выдвижение стало частью работы Трампа над будущим кабинетом после победы на выборах в США. Он уже заявил о планах назначить Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Сенатор Марк Рубио при Трампе, как ожидается, займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

