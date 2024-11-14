NBC News: Минюст США назвал безумием план Трампа назначить Гетца главой ведомства

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Представители министерства юстиции США назвали безумием выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатуры конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца на должность генерального прокурора – министра юстиции. Об этом сообщают телеканал NBC News и газета Politico.

Один из представителей Минюста назвал в беседе с телеканалом предложение Трампа "по-настоящему ошеломляющим".



"Это совершенно дико. Это настолько выходит за рамки, что просто шокирует", – сказал неназванный сотрудник ведомства в беседе с Politico.

При этом собеседник издания выразил уверенность, что у Гетца нет "грандиозного видения" будущего министерства.

Как, в свою очередь, считает экс-юрист при администрации Трампа Тай Кобб, избранный президент хочет получить марионетку во главе ведомства.

Как говорится в материале Politico, прежде Гетц взаимодействовал с Минюстом лишь в качестве подозреваемого по делу о преступлениях сексуального характера, однако против него не было выдвинуто обвинений. Известно, что он находился под следствием по делу о торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что Гетц уже сложил полномочия члена нижней палаты конгресса. Он также назвал Гетца реформатором, который "многое привнесет" в работу Минюста.

Трамп объявил о своем решении выдвинуть Гетца на пост генпрокурора – главы Минюста 13 ноября. Избранный президент США выразил надежду, что тот защитит границы страны, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст.

Это выдвижение стало частью работы Трампа над его будущим кабинетом после победы на выборах в США. Так, он уже заявил о планах назначить Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Cенатор Марк Рубио при Трампе, как ожидается, займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).