The Hill: республиканцы в палате представителей США номинировали Джонсона на пост спикера

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Конгрессмены-республиканцы США выразили единогласную поддержку действующему спикеру палаты представителей Майку Джонсону на этот пост в новом составе конгресса. Об этом пишет газета The Hill.

"Спикер Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, номинирован на то, чтобы сохранить за собой молоток", – указано в сообщении.

Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп на встрече с представителями своей партии заявил, что "на 100% поддерживает Джонсона".

Ранее сообщалось, что Джонсон потребовал от украинского президента Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании. По мнению спикера конгресса, организация визита Зеленского в сопровождении исключительно представителей Демпартии было вмешательством в президентскую гонку.

Республиканская партия США по ходу выборов увеличила свое большинство в сенате. Кроме того, однопартийцы новоизбранного президента США Трампа также увеличили свой отрыв от демократов в палате представителей конгресса.