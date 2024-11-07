NBC: Республиканская партия США увеличила большинство в сенате, заняв 52 места

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Республиканская партия США еще сильнее увеличила свое большинство в сенате. На данный момент республиканцы контролируют уже 52 места из 100, тогда как демократы – всего 44. Об этом свидетельствует прогноз издания NBC News.

Кроме того, однопартийцы новоизбранного президента США Дональда Трампа также увеличили свой отрыв от демократов в палате представителей конгресса, набрав 207 мест из 435. Вместе с тем ни одна из партий пока не достигла необходимых для большинства 218 мест.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США.

Согласно данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона. Таким образом, в поддержку Трампа выступили 51% избирателей, в то время как за Харрис проголосовали 47,4%.