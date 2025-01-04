Суд в США вынесет приговор Трампу по делу о фальсификации документов 10 января

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Суд в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

Заседание начнется в 09:30 по местному времени (17:30 по Москве). Судья разрешила Трампу присутствовать в суде лично либо в формате онлайн.

Таким образом, приговор избранному президенту США будет оглашен за 10 дней до его официальной инаугурации.

В декабре федеральный суд столичного округа Колумбия остановил разбирательство по делу Трампа о якобы попытке сохранить свою власть в январе 2021 года после поражения на президентских выборах.

В штабе республиканца заявили, что закрытие уголовных дел против политика является большой победой для закона.

Одновременно с этим Трамп просил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на решение действующего лидера США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. По мнению адвокатов Трампа, аргументы Байдена в защиту своего сына также применимы и к делу республиканца.