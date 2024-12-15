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15 декабря, 04:01

Политика

Трамп предложил Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки страны Ричарда Гренелла на пост посланника президента по особым поручениям. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я с радостью объявляю, что Ричард Гренелл станет посланником президента по особым поручениям", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Гренеллу предстоит работа "в самых горячих точках по всему", в том числе в КНДР и Венесуэле.

Ранее Трамп уже предложил назначить экс-директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ. В это же время его экс-советник по внутренней политике Брук Роллинс может стать руководителем Министерства сельского хозяйства государства.

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