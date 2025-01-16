WP: Трамп рассматривает возможность своим указом предотвратить блокировку TikTok в США

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность своим указом избежать возможную блокировку в США соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, после вступления в должность 20 января Трамп может подписать указ, который "приостановил бы на 60–90 дней действие закона", предполагающего, что ByteDance обязаны либо продать TikTok, либо прекратить ее деятельность на американской территории.

Журналисты считают, что республиканец хочет за это время успеть "согласовать сделку по продаже или найти альтернативный вариант". При этом издание отмечает, что намерение Трампа "вызывает сомнения".

Помимо этого, опрошенные газетой аналитики высказали мнение, что указ президента не может обладать достаточной силой для отмены закона, который до этого поддержали обе палаты Конгресса.

Ранее в пресс-службе TikTok назвали неконституционным закон о возможном запрете соцсети в США. Заявление было распространено после подписания американским лидером Джо Байденом закона о блокировке TikTok, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года.

На поиски покупателя владельцам дали 9 месяцев, но срок могут продлить еще на 3 месяца в случае, если власти США увидят прогресс.