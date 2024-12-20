Жители Великобритании скупают Достоевского из-за тренда в TikTok

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Издание "Белых ночей" Федора Достоевского от Penguin Classics стало четвертым самым продаваемым произведением переводной литературы в Великобритании в 2024 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

По словам гендиректора книжного магазина Hatchards Picсadilly Фрэнсиса Клевердона, повесть Достоевского – это феномен. В свою очередь, сотрудница книжного магазина Эми Райт подтвердила, что в последние два года продажи произведения русского классика существенно выросли.

В декабре прошлого года "Белые ночи" Достоевского завирусились в TikTok, а затем и в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Один из интернет-пользователей объяснил, что зарубежные читатели заинтересовались Достоевским, поскольку "хотят влюбиться по уши".

Между тем The Guardian связывает популярность "Белых ночей" с краткостью текста. По данным издания, многие интернет-пользователи составляют план по количеству прочитанных за год книг, из-за чего произведение в 80 страниц становится для них еще более привлекательным.

Ранее роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году. Согласно анализу книжного сервиса "Литрес", этот роман стал первым по общему числу проданных экземпляров электронных и аудиокниг. В частности, в период с 1 января по 12 декабря 2024 года россияне купили более 31 тысячи экземпляров произведения.

На втором месте в категории художественной литературы оказалась новая книга Сергея Лукьяненко "Поиски утраченного завтра". Дальше в рейтинге указаны книги digital-авторов. Третьим стало произведение в жанре боевой фантастики "Звездная Кровь – 6. Тинг" Романа Прокофьева и любовное фэнтези "Травница, или Как выжить среди магов. Том 2", которое написала Татьяна Серганова. Последней в пятерке лидеров стала книга Виктора Дашкевича "Граф Аверин. Колдун Российской империи".

Также были названы самые похищаемые книги 2024 года. Чаще всего из книжных магазинов выносили неоплаченным пособие для специалистов IT-сферы "Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих". Второе место занял сборник новелл "Магистр дьявольского культа. Том 1", а третье – "Богатый папа, бедный папа".

