"Коммерсант": самой похищаемой книгой в 2024 году стало пособие для айтишников

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Пособие для специалистов IT-сферы "Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих" похищали в этом году из книжных магазинов "Читай-город" чаще всего, передает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

Второе место среди книг, которые чаще всего похищали в этом году, занял сборник новелл "Магистр дьявольского культа. Том 1", третье же – "Богатый папа, бедный папа". При этом в топ-10 не попала ни одна книга отечественного автора.

Всего в уходящем году из книжных магазинов "Читай-город" было украдено свыше 300 тысяч книг. Отмечается, что количество похищенных книг не изменилось с прошлого года. Правда, среди украденных книг в этом году оказалось в три раза меньше учебных изданий, чем в 2023 году.

Ранее исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения пришли к выводу, что россияне чаще читают литературу, чем новости и соцсети. При этом около 40% россиян читают художественные произведения, а каждый третий россиянин в течение последней недели читал профессиональную, научную или научно-познавательную литературу.