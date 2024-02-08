Россияне перечислили любимых киногероев

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; /режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Гарри Поттер, герой франшизы писательницы Джоан Роулинг, по результатам опроса стал самым популярным киногероем среди молодых россиян. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одного из онлайн-кинотеатров.

Всего в опросе приняли участие 1 000 респондентов. Волшебник стал самым популярным героем среди россиян от 18 до 30 лет, на втором и третьем местах расположились Человек-паук и Шерлок Холмс.

При этом для опрошенных жителей в возрасте от 31 до 45 лет любимыми героями стали Терминатор, Доктор Хаус и Железный человек соответственно. А в возрастной группе старше 45 лет самым популярным оказался Чебурашка. За ним следуют Штирлиц и Шурик из комедий Леонида Гайдая, уточнили аналитики.

Согласно данным опроса, респонденты мужского пола чаще обращали внимание на смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние киногероев, а женщины – на дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность.

При этом практически все опрошенные россияне признались в привычке пересматривать кинофильмы и сериалы с любимыми персонажами. Также более 50% участников опроса заявили о том, что любят пересматривать такие фильмы в канун праздников.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать актеров, присутствующих на детских праздниках, использовать костюмы персонажей только из отечественных мультфильмов.

Он напомнил, что ранее на них выступали персонажи "далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих РФ" вроде Человека-паука или Бэтмена. Однако это, по его мнению, является пропагандой ценностей враждебного России государства.

До этого в столичном ЗАГС рассказывали, что в 2021 году в Москве в честь Гарри Поттера были названы 12 новорожденных мальчиков. Таким образом он стал вторым по популярности после персонажа мультфильма "Лука".

Согласно данным опроса того же года, респонденты из РФ смогли узнать Гарри Поттера в 91% случаев. Следом за ним с 90% расположился Джек Воробей. Третье место разделили Железный человек и Бэтмен, их узнали 87% участников опроса.



Костюмы киногероев и предметы из культовых фильмов продадут на аукционе в Британии