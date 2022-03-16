Москвичам рассказали, в честь каких киногероев чаще всего называли новорожденных в столице

Фото: кадр из анимационного фильма "Лука"; режиссер – Энрико Касароса; производство – Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Самым популярным киногероем, в честь которого называли новорожденных в Москве в 2021 году, стал персонаж мультфильма "Лука". Его имя дали 212 мальчикам в столице. Вторым по популярности стал герой кинофраншизы "Гарри Поттер". В прошлом году на свет появились 12 мальчиков с таким именем. Рейтинг составили аналитики киноканала Cinema и пресс-служба столичного Управления ЗАГС.
Также москвичи называли своих детей в честь персонажей киновселенной Marvel. Одной девочке дали имя Ванда – главной героини сериала "Ванда/Вижн". Семь мальчиков получили имя Сэм – героя другого многосерийного фильма Marvel "Сокол и Зимний солдат".
При выборе имен для своих детей москвичи не забыли и про супергероев другой киновселенной DC Comic. Чудо-женщина, или Диана Принс, – на 30 месте по популярности. Настоящее имя Бэтмена – Брюс – дали одному мальчику в столице.
Среди необычных имен можно также встретить девочку Йеннифер. Так зовут одну из героинь сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.
Создатели рейтинга уточнили, что провели такую работу с целью определить популярность фильмов и конкретных киногероев. "Индекс новорожденных" будет обновляться несколько раз в год, чтобы увидеть динамику и зафиксировать, кто сохраняет популярность у родителей дольше всех.
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