ЗАГСы Москвы назвали самые необычные имена новорожденных в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2021 году новорожденных в Москве называли древними славянскими именами, в честь рек или известных людей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В прошлом году в Москве родители называли детей Брониславом (10 детей), Матфеем (10), Мефодием (6), Елизаром (7), Святогором (5), Ладой (49), Пелагеей (47), Марфой (34), Февронией (4), Радославой (5) и Румяной (1).

Кроме того, в столице теперь проживают 13 Марсов, три Зевса и Космоса, одна Апполония, Марселина и один Люций. Мальчиков и девочек также назвали Август и Августина, Север и Северин. Новорожденным в Москве в том числе давали имена Енисей, Алтай и Нева.

12 мальчиков назвали в честь главного героя поттерианы – Гарри, а шесть – в честь знаменитого футболиста Лионеля Месси.

Среди необычных имен также присутствуют Земфира, Лолита, Мэри, Тереза, Мальвина, Фрейя, Ариэль, Медея, Муза, Электра, Ясна-Людмила, Анна Оливия, Лука-Павло, Марк Федерико, Роман Пьер Евгений.

При этом в прошлом году изменился топ-5 популярных имен: Ева и Лев стали еще популярнее. Имя для девочек обошло популярных Елизавету и Анастасию, а имя для мальчиков поднялось на четвертую строчку рейтинга с седьмого места.

"Также родившихся в 2021 году в Москве мальчиков на 23% чаще стали называть именем Мирон, а девочек почти на 35% – именем Есения", – рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Самыми же популярными именами остаются София, Софья (2 940), Мария (2 171), Анна (2 138), Алиса (1 871), Ева (1 638), Александр (2 532), Михаил (2 373), Максим (2 305), Лев (1 735), Артем (1 722) и Марк (1 722).

Ранее сообщалось, что в Москве с 2000 года родители около 10 тысяч раз называли новорожденных именем Татьяна. В ЗАГСах рассказали, что сейчас имя Татьяна менее популярно, чем 20 лет назад. За последние 20 лет больше всего детей с этим именем родилось в 2000 году – более 650.

