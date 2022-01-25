ЗАГСы рассказали о популярности имени Татьяна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с 2000 года родители около 10 тысяч раз называли новорожденных именем Татьяна. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В ЗАГСах рассказали, что сейчас имя Татьяна менее популярно, чем 20 лет назад. За последние 20 лет больше всего детей с этим именем родилось в 2000 году – более 650.

"С 2000 по 2009 год динамика имени оставалась на одном уровне, а с 2009 года по настоящее время наблюдается спад популярности имени. Небольшой всплеск популярности произошел в 2015 году – примерно на 15%", – говорится в сообщении.

В настоящее время в год рождаются около 230–250 Татьян. При этом последние четыре года количество детей с этим именем практически не меняется.

Родители также выбирали разнообразные имена в сочетании с именем Татьяна. Девочек, например, называли Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и Татьяна Николь.

Традиционно в Татьянин день российские студенты посещают домовые храмы мученицы Татьяны, где служится молебен. Всех Татьян 25 января принято поздравлять с именинами, им дарят цветы, конфеты и открытки. Исторически с этой датой связано много примет.

Ранее сообщалось, что 25 января студенты очной формы обучения смогут пройти на катки в московских парках бесплатно. На ВДНХ студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить центры "Слово" и "Космонавтика и авиация", а также музей Выставки.

