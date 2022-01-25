ЗАГСы рассказали о популярности имени Татьяна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве с 2000 года родители около 10 тысяч раз называли новорожденных именем Татьяна. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
В ЗАГСах рассказали, что сейчас имя Татьяна менее популярно, чем 20 лет назад. За последние 20 лет больше всего детей с этим именем родилось в 2000 году – более 650.
"С 2000 по 2009 год динамика имени оставалась на одном уровне, а с 2009 года по настоящее время наблюдается спад популярности имени. Небольшой всплеск популярности произошел в 2015 году – примерно на 15%", – говорится в сообщении.
В настоящее время в год рождаются около 230–250 Татьян. При этом последние четыре года количество детей с этим именем практически не меняется.
Родители также выбирали разнообразные имена в сочетании с именем Татьяна. Девочек, например, называли Рэчел Татьяна, София Татьяна, Татьяна Мария и Татьяна Николь.
Традиционно в Татьянин день российские студенты посещают домовые храмы мученицы Татьяны, где служится молебен. Всех Татьян 25 января принято поздравлять с именинами, им дарят цветы, конфеты и открытки. Исторически с этой датой связано много примет.
Ранее сообщалось, что 25 января студенты очной формы обучения смогут пройти на катки в московских парках бесплатно. На ВДНХ студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить центры "Слово" и "Космонавтика и авиация", а также музей Выставки.
Москвичам рассказали, какие подарки подготовил город в Татьянин день
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: