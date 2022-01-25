Аналитики назвали популярные запросы пользователей о студенчестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

25 января в России отмечают Татьянин день. По этому случаю специалисты "Яндекса" выяснили, с какими вопросами о студентах и экзаменах пользователи чаще всего обращаются к поисковику и каких Татьян ищут.

Запросы оценивались по стобалльной шкале: чем популярнее вопрос, тем выше его оценка. Так, в запросах со словом "студент" самым популярным оказался: "Кому положена социальная стипендия для студентов?", ему присвоили 100 баллов. Также часто пользователи интернета интересовались, как пополнить социальную карту студента, как студенту заработать денег и как оформить "Пушкинскую карту". Первые два получили по 85 баллов, а последний – 47.

Примечательно, что среди запросов со словом "экзамен" самым частым оказался вопрос о том, кто может оценивать на демонстрационном экзамене. Он получил 100 баллов. Вопросы о быстрых или простых способах сдачи экзаменов оказались чуть менее популярными. Так, запрос "Как быстро подготовиться к экзамену?" набрал 71 балл, "Как успокоиться перед экзаменом?" – 58 баллов, "Как сдать экзамены, если ничего не знаешь?" – 57. Интересовали пользователей и различные суеверия, например под какую пятку класть пятак перед экзаменом или с какой ноги заходить в кабинет.

Также аналитики проанализировали запросы по поводу общежитий. В этом плане пользователей интересовали вещи, которые следует взять с собой в общежитие, даты заселения, способы обустроить свою комнату и как избавиться от тараканов. Также россияне спрашивали, что делать, если вуз не предоставляет временное жилье.

Помимо всего вышеперечисленного, в "Яндексе" решили узнать, какие Татьяны чаще всего интересуют россиян. Первое место в рейтинге соответствующих запросов досталось певице Татьяне Булановой. Затем идут актрисы Татьяна Арнтгольц и Татьяна Васильева. Не менее популярной оказалась и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее в России предложили расширить перечень возможных покупок по "Пушкинской карте" посредством включения в него учебной литературы. В Госдуме объяснили, что стоимость последней может доходить до нескольких тысяч рублей, что оказывает серьезную нагрузку на бюджет семей с детьми.

