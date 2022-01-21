В ГД предложили ввести курсы допобразования для россиян на карантине

11:06
Фото: depositphotos/puhhha
Первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил проводить курсы дополнительного образования для людей, которые соблюдают карантин по коронавирусу.
Депутат направил соответствующее обращение на имя министра труда и социальной защиты населения Антона Котякова, сообщает РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе", – указано в письме.
Мажуга объяснил, что подобное решение поддержит россиян в непростой период, а также поможет в расширении кругозора и уровня образованности среди разных возрастных групп.
Программы дополнительного образования должны подразумевать курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. По мнению парламентария, наибольший интерес пользователей могли бы вызвать лекции по темам искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна.
Мажуга подчеркнул, что информацию о курсах следует размещать на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах. За прохождение занятий участникам могли бы вручать сертификат.
Ранее стало известно, что в 2021 году 18 тысяч москвичей прошли профессиональное обучение и переквалификацию. Как отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, московская служба занятости предлагает порядка нескольких сотен подобных программ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: