В ГД предложили ввести курсы допобразования для россиян на карантине

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Первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил проводить курсы дополнительного образования для людей, которые соблюдают карантин по коронавирусу.

Депутат направил соответствующее обращение на имя министра труда и социальной защиты населения Антона Котякова, сообщает РИА Новости.

"Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе", – указано в письме.

Мажуга объяснил, что подобное решение поддержит россиян в непростой период, а также поможет в расширении кругозора и уровня образованности среди разных возрастных групп.

Программы дополнительного образования должны подразумевать курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. По мнению парламентария, наибольший интерес пользователей могли бы вызвать лекции по темам искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна.

Мажуга подчеркнул, что информацию о курсах следует размещать на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах. За прохождение занятий участникам могли бы вручать сертификат.

Ранее стало известно, что в 2021 году 18 тысяч москвичей прошли профессиональное обучение и переквалификацию. Как отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, московская служба занятости предлагает порядка нескольких сотен подобных программ.